Scherma | mondiale da 10 ma senza la lode degli uomini del fioretto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Campioni in carica ko con Hong Kong: post gara a nervi tesi. Per l'Italia 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi

" Tutti gridavano sugli spalti per l'Italia, come normale in uncasalingo, ma ho trovato antisportivo il loro comportamento nell'accompagnare con mormorii le decisioni arbitrali a nostro ...Si chiude a quota 10 medaglie ildidi casa a Milano per l' Italia . La squadra maschile del fioretto, formata da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini , è andata ko nei quarti contro Hong ...Ildiè un buon biglietto da visita per Marco Fichera, che a 29 anni sembra già avere un curriculum da cinquantenne: presidente del comitato organizzatore dei Mondiali di Milano 2023;...

Scherma, Mondiali: Italia, è doppia medaglia d'oro! Trionfo nel fioretto a squadre femminile e nella spada a squadre maschile - Sportmediaset Sport Mediaset

All’Italia sfugge il quinto oro coi fiorettisti. Il presidente Azzi: "Mondiali trionfali tra podi e presenze sugli spalti" ...Vedremo gli atleti russi e bielorussi in uniforme neutra alle Olimpiadi di Parigi Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non ha ancora preso una decisione in merito, mentre le qualificazioni per m ...