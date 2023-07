Scherma | Magoni | ' emozioni a non finire per medaglie azzurre a Mondiali scherma '

(Di lunedì 31 luglio 2023) Milano, 31 lug. (Adnkronos) - "L'emozione in questa settimana diè stata travolgente. La medaglia d'oro nella spada dopo trent'anni, la vittoria delre da parte della nostra nazionale con 10, 4 d'oro, 4 d'argento e due di bronzo. Queste e tante altre leche da sportiva e da italiana gli atleti ci hanno fatto provare". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani della Regione Lombardia, Lara, commentando i risultati dei campionatidiche si sono conclusi ieri a Milano. "È stato importante ricordare uno dei più grandi sportivi del passato come il grandissimo campione Edoardo Mangiarotti al quale è stato dedicato questo mondiale -afferma ...

Il sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara, è intervenuta ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di2023, che si svolgono fino al 30 luglio a Milano all'Allianz MiCo. 'La Lombardia e Milano - ha ...L'attesa è finita, via agli assalti. A Milano è tempo di Campionati del Mondo di, in programma da domani al 30 luglio all'Allianz MiCo Milano. Per la prima volta dal 1921 - ... Lara, ...... Paolo Azzi, e della sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia, Lara. Insieme a loro appassionati e alcuni campioni e atleti cresciuti nella Scuola didella famiglia Mangiarotti ...

Scherma: Magoni, 'emozioni a non finire per medaglie azzurre a ... Il Tirreno

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – “L’emozione in questa settimana di scherma è stata travolgente. La medaglia d’oro nella spada dopo trent’anni, la vittoria del medagliere da parte della nostra nazionale ...L'allianza Mico di Citylife assediata dagli appassionati. Tante le famiglie. «Impatto economico da 11 milioni» ...