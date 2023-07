Scherma | Italia padrona dei Mondiali | fioretto e spada eccellenti | ma la sciabola è in crisi e rischia Parigi

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Idi Milano sono andati in archivio ed è tempo di bilanci per unaazzurra che si è confermata nuovamente al vertice. L’ha vinto il medagliere della rassegna iridata, riuscendo a conquistare quattro titoli e salendo altre sei volte sul podio. Le dieci medaglie non sono un record, che è stato solamente sfiorato, visto che a Catania 2011 e a Il Cairo 1938 erano state undici. La regina deiè stata Alice Volpi, che è riuscita a mettersi al collo due medaglie d’oro. La toscana si è presa la copertina, ma ancora una volta ilfemminile azzurro ha dimostrato di non avere rivali al mondo. Una tripletta strepitosa nell’individuale e poi anche il successo nella prova a squadre. Non solo Volpi, ma anche una ritrovata Arianna Errigo, il futuro di Martina Favaretto e la ...