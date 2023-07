L'Italia dellavince con lo schema 4 - 4 - 2. Uno schema che ha fatto le fortune anche nel calcio, alla ... Parola del presidente: "Serviranno risultati per ottenere posti alti nel". ...Frascati (Rm) - E' iniziato col botto il mondiale del Frascati. Il club tuscolano ha festeggiato una 'finale in famiglia' nella kermesse iridata, un evento ...Lee Kiefer (numero uno del...... confermando ancora una volta che la scuola difemminile italiana è tre le prime in ... Di Veroli, con le ultime quattro stoccate ha dimostrato a tutti di essere davvero il numero 1 del. ...

Scherma, i ranking olimpici verso Parigi 2024 dopo i Mondiali di Milano: situazione tranquilla nel fioretto e nella spada, preoccupa la sciabola OA Sport

Campioni in carica ko con Hong Kong: post gara a nervi tesi. Per l'Italia 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi ...Dopo la conclusione dei Campionati Mondiali disputati a Milano, sono saliti a 12 gli eventi disputati validi per i ranking olimpici a squadre della scherma: in questo momento l'Italia porterebbe a Par ...