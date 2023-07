Scamacca | prima offerta dell’Inter al West Ham | tra i 20 e i 22 milioni Di Marzio 

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’Inter ha fatto laufficiale alHam per Gianluca. Una proposta che, scrive Gianluca Di Marzio, si aggira tra i 20 e i 22. Si apre la trattativa per portare l’attaccante a Milano. Di Marzio scrive: “L’Inter è in trattativa con ilHam per Gianluca. I nerazzurri, dopo l’arrivo di Thuram, vogliono un altro attaccante. Laper anticipare la concorrenza si aggira tra i 20 e i 22senza condizioni per portarsi a casa l’attaccante a titolo definitivo, la formula che ilHam vorrebbe. Mentre la Roma sta puntando sul prestito con obbligo di riscatto a determinate presenze e con la qualificazione in Champions. ...

