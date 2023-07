Scamacca | il West Ham chiede di più! Offerta Inter non così lontana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le difficoltà riscontrate negli affari Alvaro Morata e Folarin Balogun hanno portato l’ad accelerare sul fronte Gianluca, presentando una prima veraufficiale alHam. Dall’Inghilterra fanno sapere di aver già detto no, non chiudendo totalmente le porte. Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando di DAZN, l’dei nerazzurri non è poidalle richieste degli inglesi. DOMANDA E– Passi avanti nella trattativa trae Gianluca, nonostante le notizie che arrivano dall’Inghilterra. I nerazzurri hanno deciso di portare avanti la trattativa per il centravanti italiano presentando una prima veradi circa 20 milioni. Il ...

2 Prima offerta ufficiale e primo no delHam all'Inter nella trattativa per Gianluca. Precisamente, riferisce TalkSport , gli Hammers avrebbero rifiutato la proposta nerazzurra da 17 milioni di sterline per la punta ex ...Primo tentativo dell' Inter per GianlucaE dopo aver perso Lukaku, l'Inter ha individuato (tra i tanti nomi) ideale in: nel pomeriggio i nerazzurri hanno formulato la prima offerta ufficiale alHam. Quindi occhi puntati anche ...

Inter: offerti 20-22 milioni al West Ham per Scamacca Sport Mediaset

La Roma punta al prestito con diritto di riscatto legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League.Prima offerta ufficiale e primo no del West Ham all'Inter nella trattativa per Gianluca Scamacca. Precisamente, riferisce TalkSport, gli Hammers avrebbero rifiutato la proposta nerazzurra da 17 milion ...