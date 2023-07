Scamacca | derby italiano | doppia offerta al West Ham

(Di lunedì 31 luglio 2023) Svolta clamorosa per quanto riguarda Gianluca. Due squadre italiane si sono mosse ed ora la Roma rischia di essere beffata. Le ultime. Gianlucacontinua ad essere uno dei giocatori più cercati in questo calciomercato. La Roma ormai da settimane è in trattativa con ilHam per trovare riportare l’attaccante a Trigoria, ma per il momento l’intesa non c’è. Gianlucasempre più vicino al ritorno in Serie A – Notizie.com – Foto LapresseUna situazione che ha riportato l’Inter e l’Atalanta in gioco anche se i primi sembrano essere pronti a sbaragliare la concorrenza. I nerazzurri e gli orobici hanno presentato la primaufficiale ed ora la palla passa in mano direttamente alHam, chiamato a decidere se accettare o no la proposta di ...

Nonostante nella passata stagione ha accusato il doppio errore neie negli ultimi mesi ha ... Per questo l'obiettivo numero 1 è tornato. Soldi da investire non ce ne sono e i due club ......Ham ieri ha chiuso la tournée in Australia partecipando al Unmissable Football e vincendo il "in trasferta" contro il Tottenham per 3 - 2. A segnare il gol decisivo è stato Gianluca, ...Un altrodi mercato ci potrebbe essere con la Juventus . Sia la Roma che il club bianconero ...alla ricerca di un centrocampista Se in attacco le idee della Roma sono ferme su Morata e,...

Amichevoli Premier: prima da titolare per Tonali al Newcastle. Scamacca e Udogie in gol Sky Sport

L’attaccante cancella il nome del club dal profilo Instagram. Dybala bis, è stallo La Repubblica (M. Juric) – Gianluca Scamacca continua a lasciare indizi sulla sua volontà di trasferirsi alla Roma. L ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...