Scala da solo senza protezioni e precipita | morto alpinista sulle Dolomiti

(Di lunedì 31 luglio 2023)to dalla Tofana di Rozes, nella zona di Cortina d'Ampezzo È stato recuperato questa mattina il corpovita di unto ieri dalla Tofana di Rozes, nella zona di Cortina d’Ampezzo, che stavando in ‘free’. Ieri sera attorno alle 20.15, su segnalazione di un amico che aveva ricevuto la chiamata della moglie preoccupata perché non aveva sue notizie, è scattato l’allarme. Dalle informazioni si sapeva che lotore, D.Z., 62 anni, di Villabassa (Bolzano), solito arrampicarsi da, era diretto sulla Rozes, probabilmente su uno degli spigoli. Ritrovato il suo furgone ancora parcheggiato al Rifugio Dibona con il cellulare all’interno, mentre una squadra del ...

Z., 62 anni, di Villabassa (Bolzano), solito arrampicarsi dasenza protezioni, era diretto sulla Rozes, probabilmente su uno degli spigoli. Ritrovato il suo furgone ancora parcheggiato al ...... nonper la particolarità del suo design, ma anche per le qualità che lo rendono utile e ...MT1 bisognerà attendere almeno il 2025 per i primi modelli e il 2026 per la produzione su larga. L'......- benchè lo avesse saputo ben mascherare per la maggior parte del suo tempo - che aveva goduto... ancor prima di preoccuparci della nostra salute, che pure occupa il secondo posto nelladei ...

BELLUNO - È stato recuperato questa mattina, 31 luglio, il corpo senza vita di un alpinista, precipitato ieri dalla Tofana di Rozes, nella zona di Cortina d'Ampezzo, che ...A dare l'allarme la moglie che non l'ha visto rientrare. La vittima era di Villabassa (Bolzano) e scalava sempre in free solo ...