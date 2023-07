Il film è infatti una sorta di prequel, visto che narrativamente si inserisce traII e ci fa vedere nel dettaglio cosa ha scatenato la crudele sete di vendetta del protagonista.X: un ...Ambientato tra gli eventi diI eII, vede un disperato John viaggiare fino in Messico per sottoporsi a un'operazione sperimentale e rischiosa sperando di curare il cancro di cui soffre, solo ...alcuni dei suoi duetti più famosi. Mick Jagger e Tina Turner, uno dei momenti musicali più ...Mick Jagger a introdurre i Beatles nella Rock and Roll Hall of Fame cantando una cover di IHer ...

Saw X: ecco il trailer dell'ultimo capitolo WIRED Italia

Preannunciato dal poster pochi giorni fa, è uscito il trailer di Saw X, decimo della serie torture porn, che narrativamente si inserisce tra il primo e il secondo film.Gli sviluppatori spiegano il motivo esatto per cui Texas Chain Saw Massacre non avrà né bot, né un offline play.