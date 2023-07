Sauna | spritz e pesce in alta quota | si può considerare ancora un rifugio?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ho iniziato negli anni Settanta dello scorso secolo a frequentare le montagne, intese come Alpi Liguri e Marittime. Da buon ligure, amavo le bianche cime anziché l’azzurra distesa del mare. E ricordo bene quando (nei fine settimana, si noti bene) io e i miei compagni prendevamo le chiavi in fondo valle per raggiungere i rifugi dove avremmo dormito per poi fare l’ascensione il giorno successivo. Erano strutture incustodite, con tutto ciò che questo comportava: il privilegio di essere spesso soli e nel silenzio; il disagio (ben sopportabile) di non potersi lavare, di dovere scaldare l’ambiente con la stufa e mangiare quel poco che ci portavamo nello zaino. Sono stati sufficienti pochi decenni e tutto è cambiato. Innanzitutto ai rifugi del CAI si sono aggiunti quelli privati, e sono aumentati i bivacchi. E ormai non c’è più unche non sia custodito. Ai tavolacci ...