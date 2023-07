Sassuolo | Dionisi | “Orgoglioso di iniziare la terza stagione qui | spero sia annata di miglioramento”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Non l’avrei pensato forse qualche anno fa, ora sonoe molto contento dila. Ho avuto la fortuna di guardare sempre avanti e di cambiare velocemente squadra e categoria. Far tre anni nella stessa squadra e poi chissà dare ulteriore continuità è una bella cosa”. Queste le parole di Alessio, allenatore del, che ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A. “Lascorsa ci ha lasciato tanto, dal mio punto di vista mi ha insegnato tanto e penso che abbia lasciato a tutti – ha proseguito il tecnico neroverde – Si è giocato tanto in poco tempo causa Mondiale. Siamo dovuti riadattarci a una preparazione durante la, al tempo stesso abbiamo vissuto dei bassi ai quali non ...