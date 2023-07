Sassuolo | Carnevali | “Maxime Lopez? Se ci saranno opportunità…”

Commenta per primo Ilsta lavorando per un grande colpo in prospettiva, giovane e italiano come spesso voluto dall'ad. Si tratta di Luca Lipani , centrocampist aclsse 2005 di proprietà del Genoa che l'...Si è chiusa una settimana caldissima per il mercato del, che ha messo a segno un colpo importante per la difesa con l'arrivo dell'esterno sinistro ...delegato neroverde Giovanniha ...Questo il pensiero di Giovanni, ad delche ne ha così parlato a Rai Sport : ' Maxime Lopez ha espresso il desiderio di andare via e non continuare con noi. Se ci saranno ...

Sassuolo, non basta Boloca: Carnevali studia un colpo dal Genoa Footballnews24.it

Calciomercato Juventus, il Sassuolo ci prova per Holm Folta concorrenza per Emil Holm, esterno svedese dello Spezia, a cui resta forte l'interesse della Juventus. Infatti, secondo quanto riferito dal ...Il dirigente del Sassuolo ha parlato del mercato e dei suoi ex giocatori, facendo riferimento al calciatore della Juventus ...