“Sapete dove va in tv?” Barbara D’Urso | scoppia il caso E lei è costretta a parlare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Per oltre 20 anniè stato uno dei volti più noti di Mediaset. Poi la decisione clamorosa di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha annunciato il cambio di rotta della sua rete e l’arrivo di Myrta Merlino al posto della storica conduttrice di Pomeriggio 5. Un addio alla rete nata grazie a Silvio Berlusconi, che l’ex volto Mediaset ha commentato improvviso e doloroso. “Sono un po’ addolorata e umanamente delusa ma professionalmente molto, molto serena”, ha confessato in un’intervista a TheHollywoodReporter.it. “Io sono molto amata ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me…che brutta vita che fanno, pieni di rabbia”, ha detto ancora...