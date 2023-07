Sanità | indagine | 63% medici vorrebbe essere più digitale ma non sa come fare

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nasce 'Consulcesi Club' per aggiornamento dedicato consulenza legale e convenzioni La digitalizzazione inè un ‘vorrei, ma ho bisogno di supporto’,emerge dall’‘Digital Health: attitudini e competenze dei professionisti della salute verso il’, condotta da Consulcesi Group sul proprio database di professionisti sanitari composto da, infermieri, psicologi, biologi e altri professionisti della salute. A partire dai dati raccolti, il gruppo ha lanciato una innovativa soluzione, ‘Consulcesi Club’, con news e approfondimenti disponibili h24 suna e ricerca, ambiente e salute,, fisco e tasse, norme e diritto, assicurazioni e tutele con formati interattivi e live (podcast, ...

La digitalizzazione inè un 'vorrei, ma ho bisogno di supporto', come emerge dall''Digital Health: attitudini e competenze dei professionisti della salute verso il digitale', condotta da Consulcesi Group sul ...Questa la prima riflessione sulla più recentecondotta dall' Osservatorio Sicurezza sul ... come del resto nei mesi precedenti, nel settore della; lo scorso anno le denunce erano 52.563,......4 da 14,9;Banca d'Italia): pesa il credito più caro e difficile. Consumi incerti. L'ICC ... Ma poi pensiamo agli investimenti sulla, in particolare su quella territoriale: siamo a un ...