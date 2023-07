San Gregorio Magno | ritrovati i due fratelli che si erano allontani da casa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStanno bene e sono stati affidati alla custodia di una centro di assistenza di Battipaglia, i duebulgari, Krassimira e Denis Morriello di 15 e 16 anni, adottati da una famiglia di Sandove risiedono che suallontanati divolontariamente il 12 luglio, non dando più notizie di sé. A ritrovare i due ragazzini, con problemi psichici, entrambi studenti, sono stati questa mattina i carabinieri della stazione di Contursi Terme che hanno individuato l’abitazione presso la quale i due minori alloggiavano. Portati in caserma, ragazzi, un fratello e una sorella, hanno spiegato ai militari e agli assistenti sociali di essersi allontanati volontariamente dalla loro abitazione a Sane a trovare ospitalità ...

