San Giorgio la Molara | tutto pronto per la ‘Festa della Marchigiana’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutia Sanla(Bn) per la prossima edizione“FestaMarchigiana” e per la “XVI Mostra InterregionaleMarchigiana IGP”. Dal 3 al 6 agosto il comune fortorino ospiterà l’attesa manifestazione che vede come protagonista un’assoluta eccellenza del territorio: la carne proveniente da bovini di razza Marchigiana IGP. Sanlavanta la presenza di circa 2500 capi bovini allevati di razza Marchigiana IGP iscritti al libro genealogico. Gli allevatori da anni si prodigano con passione all’allevamento di tale specie bovina, seguendo il rigido disciplinare di produzione imposto dal Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. I quattro giorni ...