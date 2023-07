Samuele Bersani lancia una frecciatina a Sfera Ebbasta?

non doveva dirlo Non c'è più spazio per tutti gli ...Esauriti i dissing tra Salmo e Luchè e tra J - Ax e Paolo Meneguzzi , c'è chi aspetta altri protagonisti sul ring: una presunta frecciatina dicontro Sfera Ebbasta ha acceso nuove speranze, con il cantautore bolognese che prenderebbe in giro il collega di Cinisello Balsamo sull'autotune. Usiamo la formula dubitativa perché la ...Prima Salmo e Luché , poi J - Ax e Meneguzzi . Alla lista dei dissing estivi, potrebbero aggiungersi due, o più, protagonisti. A polemizzare sui social, questa volta è. Nella giornata di ieri, 30 luglio, il cantautore romagnolo ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui attacca i trapper che utilizzano l'autotune. "Mi hanno girato un ...

Samuele Bersani contro i trapper: «Quando si stacca l'autotune colano a picco come Icaro». I fan individuano il bersaglio Open

Il cantautore riminese si sfoga contro i "semidei contemporanei della rima cantata". Per molti, una frecciata al trapper Sfera Ebbasta, che in un video diventato virale stona sonoramente per un guasto ...Mentre si esibiva ad Imola durante il concerto a sostegno delle popolazioni alluvionate, il trapper più famoso d'Italia è stato protagonista di un inconveniente tecnico. Samuele Bersani su Twitter ha ...