(Di lunedì 31 luglio 2023) Prima Salmo e Luché, poi J-Ax e Meneguzzi. Alla lista dei dissing estivi, potrebbero aggiungersi due, o più, protagonisti. A polemizzare sui social, questa volta è. Nella giornata di ieri, 30 luglio, il cantautore romagnolo ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui attacca iche utilizzano. «Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” siper qualche secondo sul palco, ed è statovederecolare a. Hai voglia a sbattere ali di cera», si legge. Nessun riferimento al diretto interessato, solo un commento pungente. Eppure, per molti utenti non ci sarebbero dubbi: il giudizio disarebbe, ...

Stavolta i " giudizi universali " disono stati particolarmente severi. E qualcuno ha subito parlato di " dissing ": sì insomma, di un sonoro scazzo tra artisti. Nelle scorse ore, infatti, il cantautore riminese ha ...Prima Salmo e Luché, poi J - Ax e Meneguzzi. Alla lista dei dissing estivi, potrebbero aggiungersi due, o più, protagonisti. Questa volta, a polemizzare sui social, è. Nella giornata di ieri, 30 luglio, il cantautore romagnolo ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui attacca i trapper che utilizzano l'autotune. "Mi hanno girato un video ...non doveva dirlo Non c'è più spazio per tutti gli ...

Samuele Bersani contro i trapper: «Quando si stacca l'autotune colano a picco come Icaro». I fan individuano il bersaglio Open

Nel pieno dell'estate di Salmo vs Luchè ma anche J-Ax contro Paolo Meneguzzi abbiamo due nuovi protagonisti: Samuele Bersani e probabilmente, Sfera Ebbasta. Il motivoSul profilo Facebook del musicista e cantautore Samuele Bersani è apparso un post dissacrante sui semidei di oggi circa l'uso dell'autotune.