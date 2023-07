(Di lunedì 31 luglio 2023) Lazarè vicinissimo all’Inter, e già si comincia a fare confusione sul suo ruolo. Il serbo non è un, eparlando di potenziale la strada sarebbe ancora lunghissima. NUOVO? – Manco il tempo di farlo allenare con l’Inter, anzi manco di farlo arrivare all’Inter, e già c’è chi pensa a far cambiare ruolo a. Il classe 2002è un interno di centrocampo. Al massimo un trequartista. Un giocatore dal chiaro talento, macon un chiarissimo bisogno di crescere. Tramite esperienza ed allenamenti. Ma attenzione: ancora nel suo ruolo di interno. Perché per fare ilservono ancora altre cose. La strada dunque per un cambio di ruolo sarebbe ancora lunga. Anzi lunghissima. POCA PRESENZA NEL GIOCO – Prendiamo i ...

all'Inter, ma nodo cessione di Fabbian all'Udinese Lazarsarà un giocatore dell'Inter. Manca l'ufficialità, ma siamo ai dettagli per chiudere l'... ma anche ildavanti alla ...Sarà così anche per. Ma dove potrebbe giocare Caratteristiche alla mano, il classe 2002 è l'alternativa a tutti i centrocampisti in rosa. Da(per permettere a Calha di tirare il ...Cambio tattico anche in mezzo al campo dove Calhanoglu sarà chiamato a giocare daeffettivo ...potrebbero diventare fattibili in prestito (vedi Gravenberch) o a costo ridotto (che ...

Samardzic regista Oggi no, e anche in futuro serve molto lavoro Inter-News.it

L'Inter presto inserirà un altro giovane di talento in mezzo al campo. Toccherà al tecnico dargli il giusto minutaggio ...L’Inter è al lavoro per chiudere l’acquisto di Lazar Samardzic dall’Udinese, un giocatore di assoluto talento con cui rinforzare il centrocampo e aumentare le opzioni a disposizione del tecnico Simone ...