Samardzic promosso | ma l’Inter ora deve accelerare sugli acquisti chiave

Leggi su inter-news

(Di lunedì 31 luglio 2023) Peralsi è entrati nella settimana in cui è prevista la definizione della trattativa. Un colpo molto interessante, anche per i margini di crescita e la possibilità di gestirlo a medio-lungo termine, ma che nonfar dimenticare le necessità più immediate: portieri e attaccanti. IL COLPO DI QUALITÀ – Lazardovrebbe arrivare alnel corso di questa settimana, ed è un giocatore che ha ancora tanto da dare e tantissimo da crescere. Non si è ancora vista la sua versione migliore, anche perché all’Udinese non sempre ha giocato titolare. Un colpo che alpermetterebbe di completare il centrocampo, con un elemento che dà tanto. Ha un ottimo controllo di palla, un’ottima conduzione, un’ottima visione di gioco e un ottimo tiro da fuori. È un giocatore ...