Samardzic Inter | si complica clamorosamente? Lo scenario

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Rischia dirsi l’affare per l’acquisto di Lazarda parte dell’: il motivo è legato a Giovanni Fabbian Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Lazarall’, ma ora sarebbe sopraggiunto un nuovo ostacolo. I nerazzurri hanno già trovato l’accordo con il giocatore e sarebbero agli ultimi dettagli da limare con l’Udinese. Stando a quanto riportato da Il Messaggero Veneto, il problema che rischia di far saltare tutto è legato a Giovanni Fabbian, giovane inserito come contropartita. Il centrocampista classe 2003 avrebbe alcuni dubbi sull’accettare la destinazione bianconera.