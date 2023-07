Salvini nega che lo scioglimento dei ghiacciai sia causato dal riscaldamento globale | “Sono cicli | non è colpa di Capezzone che sgasa…”

(Di lunedì 31 luglio 2023) “D’inverno fa freddo, d’estate fa caldo…”. Dopo le incertezze e poi le lacrime del ministro Pichetto Fratin, tocca al vicepremier e ministro Matteospostare ancora un po’ più in là l’asse del governo nel campo deizionisti della crisi climatica. E lo fa in Romagna, davanti alla platea di Cervia, durante la tradizionale festa estiva della Lega. “Io adoro la montagna. E quando vai sull’Adamello e sul Tonale e vedi iche si ritirano anno dopo anno ti fermi a pensare – ha detto sul palco – poi studi la storia e vedi che. Il ghiaccio non arretra perchésgasa con la sua Golf turbo” conclude L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

