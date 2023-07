Salvini | «Governare con la Meloni è diverso dal farlo con Toninelli e Conte» Stoccata a Saviano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Le opere si devono realizzare». Lo ha detto il ministro Matteoalla Festa della Lega Romagna 2023 a Cervia. «E io voglio creare benessere per i cittadini, creando anche lavoro. Se qualcuno dice che unire Sicilia e Calabria significa unire due cosche, al di là di ogni polemica, non fa un torto ama lo fa a milioni di siciliani e calabresi. E quindi, anchemi può attaccare su tutto ma non su questo, perché io non voglio essere avvicinato alla merda che sono mafia, camorra e ‘ndrangheta».a Cervia: «Il governo deve durare 5 anni» Un discorso che ha toccato molti temi, quello del vicepremier. L’obiettivo «è che il governo duri cinque anni, non un giorno di meno, quanto ci hanno chiesto gli elettori. E lo si fa con Giorgiae con Antonio Tajani. È ...