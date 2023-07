Salernitana | ufficiale l' ingaggio del portiere Costil

(Di lunedì 31 luglio 2023) Primo colpo di mercato per la. La società campana ha ufficializzato l'di Benoit36enne che si è legato per un anno ai granata. Dopo aver effettuato le visite ...

Primo colpo di mercato per la. La società campana ha ufficializzato l'ingaggio di Benoit Costil, portiere 36enne che si è legato per un anno ai granata. Dopo aver effettuato le visite mediche a Salerno, il calciatore ......Sito Empoli Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Pezzellaall'Empoli, Costil a Salerno Pezzella all'Empoli: è l'erede di Parisi. Costil è un nuovo portiere della. El ...Dopo la cessione dellada parte di Lotito e quella di Setti, patron del Verona, in ... il 30 settembre 2021 era invece arrivata la decisioneper lo stop definitivo.

Salernitana, ufficiale l'arrivo di Costil: il comunicato GianlucaDiMarzio.com

Primo colpo di mercato per la Salernitana. La società campana ha ufficializzato l'ingaggio di Benoit Costil, portiere 36enne che si è legato per un anno ai granata. (ANSA) ...Chi è Benoit Costil: caratteristiche tecniche, carriera e tanto altro da sapere sul conto del nuovo estremo difensore della Salernitana ...