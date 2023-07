Salernitana | ufficiale l’arrivo di Costil | sarà il vice Ochoa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lasi è aggiudicata la seconda guida in porta che darà una mano ade Paulo Sousa nella prossima stagione. De Sanctis ha spinto e ha poi chiuso perdi Benoit, portiere dall’indubbia esperienza in molti contesti europei importanti, ultimo quello del Lille in Francia. A comunicarein Campania è stata la stessacon un comunicatoin cui ha descritto la carriera dioltre a sottolineare i caratteri del contratto che il portiere ha firmato. Il portiere francese classe 1987 si è legato al club granata fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 56. SportFace.

Benoit Costil è un nuovo giocatore della Salernitana: il club campano annuncia l'arrivo dell'esperto portiere, che firma un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 56.

