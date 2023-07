Sagra del pezzente | quel senso di comunità tra i sapori d’Irpinia Foto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti E’ tornata dopo la pausa del covid e ladel fusillo e deldi Montefredane non ha deluso le aspettative. Tre giorni nel segno della tradizione, deie dei profumi irpini, dil’aggregazione che così tanto è mancata a tutti noi per oltre due infiniti anni. Ladel fusillo e del, poi, ha festeggiato anche il particolare anniversario dei trent’anni, rimandato proprio a causa della pandemia. E i festeggiamenti sono stati più che riusciti. Tra venerdì e domenica tantissime persone hanno affollato gli stand allestiti dal Comitato, e tra un, un fusillo e una pizza fritta non è mancata tanta buona musica e e spettacoli di ogni genere. Lo dice orgoglioso il sindaco di ...