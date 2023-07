Sabato Game4Ukraine | i campioni del passato al fianco di Shevchenko

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il 5 agosto ci sarà – trasmesso da DAZN – l’evento di solidarietà a favore dell’Ucraina organizzato daAndrye Oleksandr Zinchenko saranno in campo5 agosto per, una manifestazione sportiva – e non solo – il cui ricavato andrà in beneficenza alle vittime del conflitto in Ucraina. La manifestazione ha già la conferma della partecipazioni di tantidi ieri e di oggi: Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Andriy, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto’o, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Michael Essien, Claude Makelelé, Robert Pires, William Gallas, Dida, John Arne Riise, Luca Toni, Patrik Berger, Joleon Lescott, Wes Morgan, Gael Clichy, Bacary Sagna, Per Mertesacker, Jack Wilshere, Jens Lehmann, Ricardo Carvalho, Mark Nobel, ...