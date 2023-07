Sabato 5 agosto “Game4Ukraine” | il progetto di Shevchenko | Dazn trasmetterà l’evento

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’entità sportiva dell’Ucraina Andrymetterà in atto una kermesse sportiva di livello che avrà come super ospiti tanti protagonisti del mondo del calcio degli ultimi anni. Si tratta dell’All Star match di beneficienza ““: il calcio d’inizio è previsto per il 5alle 19. La kermesse nasce da un’idea die Oleskandr Zinchenko e da Lester Holcombe del Legends Soccer Group ed è sostenuta dal presidente Zelensky.non sarà solo sport: l’intervallo del match sarà dedicato al puro intrattenimento, con una scaletta ricca di esibizioni, dalla rock band The Pretenders, al cantautore britannico Tom Grennan, fino a Tom Walker, Alesha Dixon, Pete Doherty e Melanie C. Tra i giocatori che hanno confermato la loro presenza: Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Andriy ...