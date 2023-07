Ronn Moss | “Tra una scena e l’altra di Beautiful correvo a vomitare” | e svela l’aneddoto sul provino | “Ecco come capirono subito che ero Ridge”

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Affittai uno smoking, non avevo nulla di elegante, ma ne trovai solo uno di due taglie più piccolo: sono arrivato con i pantaloni al polpaccio e le maniche striminzite”.ricorda il suo primoper, la soap che gli ha dato la fama a livello mondiale. “Stranamente quella fila di produttori sorrideva, c’era una strana energia. Prima ancora che aprissi bocca, avevano capito che ero…” confessa intervistato da Repubblica. La sua permanenza nel programma tv è durata ben 25 anni. Non è stato tutto sempre rose e fiori,si può immaginare. “Ci sono stati momenti stressanti, propriola vita che vivevo in parallelo.ho avuto morti e traumi. Ho perso mio padre, diversi amici: andavo comunque al ...

Ronn Moss, l'attore celebre per il ruolo di Ridge in Beautiful, si è esibito al Festival di Maratea, dimostrando la sua passione per la musica ...