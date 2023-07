«Romantiche» Esilarante commedia di Pilar Fogliati | prima tv Sky Cinema e streaming NOW

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo il successo nelle sale italiane arriva intv, divertentissima operadi, lunedì 31 luglio alle 21.15 su SkyUno(alle 21.45 anche su SkyRomance), insu NOW e disponibile on demand.Nel film– oltre a curare la regia - interpreta quattro ritratti ironici che danno vita a unaa episodi. Il film vede la partecipazione di Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele...

«Romantiche» Esilarante commedia di Pilar Fogliati, prima tv Sky ... Digital-Sat News

Ryan Reynolds si conferma il re degli auguri di compleanno: ecco cosa ha dedicato alla collega Sandra Bullock per il suo ...Cascata di like per il video di Pierpaolo Pretelli, che condivide sui social un'irresistibile imitazione della fidanzata Giulia Salemi.