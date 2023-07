Roma | Mancini si allena con la mascherina | Solbakken a parte

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ultimi giorni di ritiro per lain Portogallo che prosegue la preparazione estiva in Algarve. I giallorossi, in attesa dell’ultima amichevole del 2 agosto contro la Farense, hanno svolto una seduta mattutina.ha lavorato a, così come Pisilli e Matic, mentre, dopo la botta ricevuta contro il Braga, si èto ancora con laprotettiva per evitare colpi al volto. Morale alto in casa giallorossa e tanta voglia di primeggiare anche inmento: a dimostrarlo è proprioche, attraverso i propri account social, ha voluto festeggiare la vittoria della sua squadra, formata da Karsdorp, El Shaarawy, Aouar, Cristante e Spinazzola. Un modo per cementare ulteriormente il gruppo in vista di una stagione che si ...