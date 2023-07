Roma | Llorente | ' Pellegrini capitano vero Gli arbitri? Ecco cosa penso'

(Di lunedì 31 luglio 2023)- Arrivato allaa gennaio dal Leeds United e confermato dopo una breve trattativa con il club inglese a inizio luglio, Diegoracconta la sua voglia di restare in giallorosso: " Per ...

- Arrivato allaa gennaio dal Leeds United e confermato dopo una breve trattativa con il club inglese a inizio luglio, Diegoracconta la sua voglia di restare in giallorosso: " Per quanto mi riguarda ...Tra i giocatori più in forma nel ritiro dellain Algarve c'è anche Diego. Il giocatore spagnolo, dopo le buone prestazioni messe in mostra la scorsa stagione, si è conquistato la fiducia di Mourinho e del club che hanno deciso di ...Stipendi giocatori, gli ingaggi Lorenzo Pellegrini (LaPresse)Abbiamo detto di Abraham come il ...200 mila euroRoger Ibanez 1.5 milioniEvan Ndicka 4 milioniGianluca Mancini 2 milioniDiego...

Llorente: “Il mio desiderio era tornare qui. Spero in un gol sotto la Curva Sud” ForzaRoma.info

Il difensore spagnolo si confessa: "Avevo le idee chiare, volevo restare qui. Vi racconto le differenze tra Mourinho, Ancelotti e Bielsa" ...Le dichiarazioni dello spagnolo Diego Llorente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Radio. Il difensore spagnolo ex Leeds è sicuramente tra i più positivi del ritiro in Portogallo ...