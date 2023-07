Roma | il degrado di Castel Sant' Angelo tra rifiuti e topi fa il giro del web

...sulla rete a testimoninaza di una situazione sempre più di. - C'è persino la tenda di un barbone, nel fossato di Castel sant'Angelo ormai adibito a parco bivacco, nel pieno centro di. ...... la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di... si terrà presso la sede Cassa Depositi e Prestiti a. Saranno presenti il Presidente Giovanni ...Così, ae a Napoli la gente è andata alle sedi Inps in cerca non si sa bene di cosa. A Milano ...3 miliardi e 300 milioni sono stati tolti alla voce "investimenti per la riduzione del...

Roma, degrado e roghi a San Lorenzo: "Vogliono far morire il ... Agenzia ANSA

Prosegue l’Odissea dei taxi fantasma a Roma: code interminabili e attese senza fine per chi attende un transfer a Termini. Il tutto sotto alla cappa di caldo che soffoca Roma, con disagi alla viabilit ...C'è persino la tenda di un barbone, nel fossato di Castel sant'Angelo ormai adibito a parco bivacco, nel pieno centro di Roma.