Roma | guasto Metro A | linea sospesa tra Arco di Travertino e Termini

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Il servizio dellaA diè temporaneamente sospeso nella trattadiper una anomalia tecnica alladi contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari. Lo comunica Atac in una nota. Durante i lavori di rinnovo dell’armamento di, che impiega tre treni speciali, la scorsa notte – nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini – un mezzo d’opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto dellaaerea – spiega la nota – Sono in corso le operazioni di ripristino che si stima dureranno circa due ore. L’impresa sta procedendo con l’intervento sotto la supervisione dei dirigenti Atac di ingegneria che sono sul posto dalle quattro di stamane. ...

... all'altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di unil treno è rimasto senza ... Il treno è arrivato da, intorno alle 17:10, e i passeggeri sono passati da un convoglio all'altro ...Problema alla linea elettrica tra Orvieto e Civitella d'AglianoIl servizio della metro A diè temporaneamente sospeso nella tratta Arco di Travertino - Termini per una anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari. Lo comunica Atac in una ...

Frecciarossa guasto rimane bloccato senza elettricità tra Roma e Firenze: malori a bordo e ritardi di ore… Il Fatto Quotidiano

Durante lavori, la scorsa notte - nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini - , un mezzo d’opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aere ...Un Frecciarossa e' rimasto fermo per ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di Allerona, in provincia di Terni ...