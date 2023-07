Rinnovo Osimhen | solo un dettaglio da risolvere | di cosa si tratta

Mercato Napoli,verso ilCome riporta La Repubblica oggi in edicola, l'accordo prevede un'intesa fino al 2027 con ingaggio da top player per il nigeriano che guadagnerà tra i 7 e 8 ...L'agente di Victor, attaccante del Napoli, è arrivato in ritiro per definire ildi contratto Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'agente di Victorsarebbe ...Victorha già fatto impazzire tutti soltanto apparendo sui campi di Castel di Sangro e ... è anche il numero del suo momento: oggi comincia una settimana fondamentale per il, il ...

Rinnovo Osimhen, l'agente è arrivato a Castel di Sangro! A breve l'incontro con ADL Tutto Napoli

Una storia d'amore destinata a durare. Si potrebbe scrivere questo del Napoli e la propria punta di diamante, Osimhen: il rinnovo è vicino ...Sembra essere in dirittura d'arrivo il rinnovo di Osimhen. Il nigeriano dovrebbe prolungare la sua permanenza in maglia azzurra fino al 2027 ...