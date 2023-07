Rinnovo Osimhen | la rivelazione | ecco perchè l’agente era a Dimaro

(Di lunedì 31 luglio 2023), arriva lail vero motivo della presenza del procuratore nel ritiro del Napoli Come riferisce Sky Sport, non c’è stato alcun incontro tra De Laurentiis e Calenda, agente di, nonostante la presenza accertata di quest’ultimo nel ritiro del Napoli. E qual è stato il motivo della visita adel procuratore? La volontà sarebbe stata quella di fare il punto della situazione col giocatore e per parlare di questioni legate agli sponsor.

Temi indispensabili per la definizione delin azzurro per Victor. Comments comments(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Non è in programma alcun incontro tra l'agente die ... Quindi, almeno secondo Di Marzio, non dovrebbe avvenire oggi la fumata bianca per ildel ...Toccata e fuga nel ritiro di Castel Di Sangro, troppo poco per discutere di un argomento così complesso come quello deldi. La presenza nella serata di ieri, domenica 30 luglio, nel ritiro del Napoli di Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano, faceva presagire a un imminente incontro (quello ...

Rinnovo Osimhen, l'agente piomba in ritiro: previsto l'incontro con De Laurentiis Corriere dello Sport

Il futuro di Osimhen con il Napoli è l'argomento di punta dal ritiro di Castel di Sangro. L'agente del giocatore, Roberto Calenda, ha fatto visita al nigeriano intorno alle 20 di domenica 30 luglio ...L’arrivo di Roberto Calenda, ieri all’ora di cena a Castel di Sangro, aveva fatto auspicare un colloquio in mattinata col presidente del Napoli, per chiudere definitivamente la questione rinnovo. E, ...