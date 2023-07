Rinnovo Osimhen | Di Marzio | “L’agente non ha incontrato ADL | ecco perchè era nel ritiro del Napoli”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dirivela chediera a Cstel di Sangro per parlare con il giocatore di sponsor, non per trattare ilcon il. Calciomercato. L’esperto di calciomercato Gianluca Diha fatto chiarezza sulla recente visita deldi Victor, Roberto Calenda, neldela Castel di Sangro. Secondo Di, non c’è stato alcun incontro tra Calenda e il presidente De Laurentiis. “Non c’è stato alcun incontro tra De Laurentiis e Calenda, agente di, nonostante la presenza accertata di quest’ultimo neldel”. Il motivo della presenza del procuratore sarebbe stato ...

Napoli, procede la trattativa per ildi. Napoli, il rilancio dell'Al - Hilal per. Napoli, tifosi divisi sulla possibile partenza di. Napoli, maxi - offerta dell'Al -...Sembra essere tutto fatto per ildi Victorcon il Calcio Napoli , ma la nube dei petroldollari arabi è tornata prepotentemente sul cielo di Castel di Sangro. Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano ...Victore il Napoli viaggiano sempre di più verso il. Dopo lo scudetto riportato in Campania, il nigeriano vorrebbe fermamente rimanere con Rudi Garcia in panchina anche nella prossima ...

Rinnovo Osimhen, l'agente piomba in ritiro: previsto l'incontro con De Laurentiis Corriere dello Sport

Il rinnovo di Osimhen con il Napoli tarda ad arrivare: dall'Arabia Saudita è pronto un super rilancio per il bomber nigeriano ...Di Monica Colombo Il Napoli è preoccupato, mentre il Psg si guarda in giro in caso di cessione di Mbappé: sulla lista dei desideri c’è Hojlund dell’Atalanta, che però… Leggi ...