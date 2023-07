Ladagli elicotteri e dal business. Record per il Portafoglio Ordini a 40 miliardi. La ...degli investimenti e dalle operazioni di M&A realizzate negli ultimi anni nelle. Nel corso ...... grazie all'espansione delle fontie alla parziale ripresa dell'idroelettrico e del ...5% per un totale di 4,7 miliardi di tonnellate ,da un +1% nella generazione elettrica e da un +......che può essere usato come un combustibile alternative alle fonti energetiche non. La ...un albero muoia nel suo ambiente rientrando lentamente nei cicli della foresta e non sotto la...

Rinnovabili, la spinta: più aree ai pannelli solari. Azzerati i tempi di autorizzazione ilmessaggero.it

Basta stop e paletti. Dalla Sicilia alla Lombardia, ogni Regione avrà i suoi obbiettivi minimi da raggiungere ogni anno tra installazione di pannelli solari e pale eoliche. Quindi, tra ...Per il 23% si tratta di aziende del Mezzogiorno, Nel complesso tra i beneficiari 4.800 nuove aziende. Creati o salvaguardati 34 mila posti di lavoro (65% al Centro-Sud). Sono i numeri del nuovo Bilanc ...