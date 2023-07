Rimini | turista violentata e abbandonata in autostrada | arrestato 35enne

(Di lunedì 31 luglio 2023), picchiata e scaricata in. Dopo quasi tre mesi di indagini è statoil presunto autore della violenza che si era consumata trae Pesaro lo scorso primo maggio. La vittima, una ragazza pugliese di 20 anni, aveva accettato un passaggio da un uomo conosciuto alla Festa dei lavoratori di, che le avrebbe offerto cocaina per poi costringerla ad avere rapporti sessuali, prima di scaricarla sull’A14. Ilè stato identificato dopo mesi di indagini, grazie al racconto della giovane e le immagini delle telecamere. Si tratta di un operaio residente nel pesarese a cui viene contestato il reato di violenza sessuale aggravata. L’uomo, che ha respinto le accuse, è statodalla squadra mobile di, in ...

" Scaricata in autostrada dopo essere stata abusata sessualmente in auto: è finito in carcere il presunto autore della violenza che si è consumata frae Pesaro. L'episodio risale alla scorsa primavera e nelle ultime ore ha visto una svolta nelle indagini. Una ragazza pugliese di 20 anni aveva scelto la Riviera romagnola per trascorrere i ...E' ricoverata in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena ladi 48 anni della Repubblica Ceca, caduta venerdì sera dal balcone di un hotel di Rivazzurra .Nucleo investigativo di, ...Vacanze in Italia finite in tragedia. Unadella Repubblica Ceca è caduta dal balcone di un hotel a, precipitando sull'asfalto da un'altezza di sette metri. Subito soccorsa, la donna si trova ora ricoverata in ospedale in ...

È una storia choc, quella che arriva da Rimini, dove una 20enne è stata violentata e poi abbandonata in autostrada da un operaio di 35 anni. L'uomo, residente nel Pesarese, è ora finito in manette.RIMINI – Scaricata in autostrada dopo essere stata abusata sessualmente in auto: è finito in carcere il presunto autore della violenza che si è consumata fra Rimini e Pesaro. L’episodio risale alla sc ...