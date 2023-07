Ricerca | verso cura italiana contro morbo mucca pazza e altre malattie da prioni

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Dallaun'inedita speranza di, proteine infettive responsabili di patologie neurodegenerative mortali come la malattia di Creutzfeldt-Jakob o la sua variante considerata la versione umana deldella. La scoperta, pubblicata su 'iScience', porta la firma di un team tricolore coordinato dall'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. Lo studio, condotto in collaborazione con l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e l'università dell'Insubria, ha identificato in modelli sperimentali in vitro "una molecola che appartiene alla classe delle porfirine e sfrutta un duplice meccanismo d'azione, finora mai descritto – spiegano gli autori – che la rende attiva...