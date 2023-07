Ricerca | scoperte nuove frontiere per la comunicazione cellulare artificiale

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cnr: "Lo studio promette ricadute significative in diversi settori basti, in medicina getta le basi per lo sviluppo di terapie innovative per la rigenerazione dei tessuti basate su nanomateriali"per la. Un team diinterdisciplinare – coordinato dal Cnr-Isof – ha studiato la formazione di nanostrutture organiche all’interno di cellule umane, comprendendone il meccanismo di crescita. Lo studio, pubblicato su Advanced Materials, promette ricadute significative in diversi settori basti pensare che in medicina getta le basi per lo sviluppo di terapie innovative per la rigenerazione dei tessuti basate su nanomateriali. Ma cosa succede quando piccole molecole prodotte in laboratorio si trovano all’interno ...

La luna nuova nel segno del Leone diventa quindi ladella propria espressione più autentica,... sarà infatti un momento di grandi, di nuovi importanti inizi e di aperture verso parti ...... scontri politici, sconvolgimenti climatici, che però avanza rapidamente verso nuovescientifiche, che producono sofisticate tecnologie. È sempre apprezzabile che lascientifica e la ......i titoli sono disponibili anche on demand Lasciatevi trasportare in un mondo di viaggi e... nel 1976, si trasferì in Florida alladi una nuova vita che l'aiutasse a fuggire dal suo ...

Ricerca, scoperte nuove frontiere per la comunicazione cellulare ... Adnkronos

Cnr: 'Lo studio promette ricadute significative in diversi settori basti, in medicina getta le basi per lo sviluppo di terapie innovative per la ...Per la GenZ, le nuove tecnologie possono rendere più facile scoprire canzoni e artisti, ma non saranno mnai in grado di sostituire la creatività ...