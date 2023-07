Reperti archeologici confiscati dalle Fiamme Gialle devoluti al museo archeologico di Bibbiena

Leggi su lortica

(Di lunedì 31 luglio 2023) La Guardia di Finanza di Poppi ha eseguito un provvedimento di confisca die, successivamente, li ha affidati alla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, per destinarli ad esposizione in musei dedicati del territorio. Sono sei i “pezzi” restituiti alla collettivita’, risalenti al periodo tra il VIIed il VI secolo a.c., di probabile origine dell’etruria meridionale (alto lazio), tutti rinvenuti presso un’attivita’ commerciale casentinese, nel mese di novembre dello scorso anno, nel corso di un intervento ispettivo condotto dai militari della tenenza di Poppi. Si tratta di manufatti in ceramica e terracotta di pregiata fattura, di inestimabile valore, destinati all’utilizzo quotidiano, per conservare alimenti e bevande. Nello specifico, i vari esemplari sono classificati come ...