Rendiconto Comune di Fisciano | il comunicato della minoranza

(Di lunedì 31 luglio 2023) ENDEMICO RITARDO: ildiè uno dei pochissimi EntiProvincia di Salerno che haapprovato ildi gestione del 2022, invece che entro il 30 Aprile come la normativa prevede,solamente il 27 luglio c.a. Questo vero e proprio primato non si è verificato solo quest’anno ma negli ultimi 3 anni è stato un fattore endemico.2021 approvato il 4 luglio 2022 dopo diffida del prefetto;2020 addirittura nel mese di agosto del 2021. Questi ritardi incidono molto duramente sulla gestione e programmazione dell’attività dell’Ente. Ente per il terzo anno consecutivo in disavanzo: ildiper il terzo anno consecutivo è in disavanzo. Residui attivi: l’ente, malgrado ha una società esterna che recupera ...