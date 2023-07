Reddito | Via della seta | Pnrr Il governo rimedia ai danni dei 5Stelle

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lo stop aldi cittadinanza è solo l'ultimo tassello degli interventi delMeloni volti a far cambiare passo all'Italia dopo anni di «grillismo». La misura simbolo delConte I decade per 169mila beneficiari che da agosto non percepiranno più il sussidio dal momento che sono considerati «occupabili», ossia idonei a cercarsi un lavoro. Ciò non significa chele famiglie bisognose, con componenti disabili o over 60 e considerate sotto la soglia di povertà per il fisco, non saranno aiutate. Sono due gli strumenti che saranno messi in campo: il «Supporto di formazione e lavoro» e l'«assegno di inclusione». Ricordiamo che il, da inizio 2019 ai primi tre mesi del 2023, è costato oltre 20 miliardi e, a differenza degli obiettivi iniziali, non ha fatto crescere l'occupazione. Ma, come detto, la ...

ildi cittadinanza, si temono 'turbolenze sociali' 'Chi non può lavorare continuerà a essere aiutato ma chi può lavorare e non vuole andare a lavorare è giusto che non sia più mantenuto'. ...... la mossa del centrodestra incassa illibera da parte dell'Unione degli Industriali: "Credo sia una cosa molto giusta, anche tardiva sotto certi aspetti. In realtà ildi cittadinanza è ......frustrati ma cittadini che non cercano perché il mondo a cui facevano riferimento è indi ... Nel 2018 il M5s ha vinto le elezioni, soprattutto al Sud, con il, certo non con l'iperdemocrazia ...

Reddito, Conte: "Guerra ideogica a danno dei più deboli" "È ... sensibilità che appartenevano un tempo anche alla destra sociale". Passaggio anche sulla Via della Seta: "Meloni si è presentata come ...