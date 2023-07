Reddito di cittadinanza | un 60enne a Palermo | ' Brucio l' ufficio del sindaco'

Un 60enne in provincia di Palermo ha cercato di dare fuoco agli uffici del sindaco e a se stesso. Un gesto disperato a causa della perdita deldipreannunciata nelle ultime ore. L'uomo, disoccupato, è stato fermato dopo che il sindaco della cittadina di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha chiamato i carabinieri. Il 60enne ...Dopo l'interruzione deldiper 170mila nuclei famigliari , sono stati segnalati dei problemi tecnici sulla comunicazione dei dati fragili da parte del ministero del Lavoro. Una lacuna che, in un contesto ...Addio aldiper 160 mila famiglie a cui l'Inps ha inviato un Sms comunicando lo stop ai pagamenti dopo la ricarica di luglio. Tuttavia, questo non significa che non ci saranno alternative ,...

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2023 “Io dico che le polemiche politiche sono pretestuose, ma sono da rispettare le proteste degli interessati. Per noi è semplice spiegare che si sapeva da tempo. E i ...CATANZARO, 31 LUG. - avrebbero presentato all'Inps domande in cui attestavano di possedere i requisiti previsti per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Quarantuno persone sono state den ...