Reddito di cittadinanza sospeso | opposizioni | “Macelleria sociale | governo in Aula”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Schlein: "Bomba, esecutivo riferisca in Parlamento al più presto". Conte: "Invitiamo ila convocare subito il Cdm" Lechiedono aldi riferire in Parlamento sulla sospensione deldi. “E’ necessario che ilriferisca. Credo ci sa una irresponsabilità molto forte, un abbandono del campo. E’ necessario che ilspieghi”, ha detto Arturo Scotto, del Pd, inalla Camera alla ripresa dei lavori per l’esame degli odg al dl Pa e poi per il voto finale, parlando della questione deldi. Alla richiesta del Pd si sono uniti Avs e poi il M5S. “Eravate pronti per questo, per una ...

AGI/Vista - "La decisione del Governo di interrompere il sostegno alle fasce della popolazione più in difficoltà sta provocando un disastro, peraltro annunciato. Attenzione, questa guerra, questa ...Nel giorno in cui con un freddo sms fa sospendere ildia chi purtroppo ne ha bisogno, sposta anche miliardi ai comuni spazzando via anni di lotte dei cittadini (in questo caso ...... rimbalzate dallo scorso weekend per il caso degli sms con cui l'Istituto avrebbe comunicato a 170 mila famiglie la sospensione deldi. Polemiche in buona parte alimentate dal ...

L'annullamento del reddito di cittadinanza per alcune fasce di popolazione avrà effetti devastanti su un tessuto sociale fragile come il nostro. Una scelta incomprensibile che rischia concretamente di ...La prima manifestazione di protesta contro gli stop al reddito di cittadinanza finisce con un fiasco totale per chi sperava nella protesta di piazza ...