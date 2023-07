Reddito di cittadinanza sospeso | il governo va avanti | «Era una misura a tempo | non è un assegno a vita»

È dunque un caso raro e meritevole quello del provvedimento che modifica ildiriconducendo la misura a maggiore morigeratezza e razionalità. Ildiinventato ...L'effetto Washington è già finito. Giorgia Meloni mette piede in Italia dopo la parentesi rosa alla Casa Bianca e ritrova barricate al sud per ildicancellato via sms. E barricate un po' ovunque, questa volta di sindaci e governatori anche di destra, per i 16 miliardi cancellati dal Pnrr e che erano destinati ai comuni per ...'La recente comunicazione inviata dall'INPS: " Domanda didisospesa come previsto dall'articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali ', sta suscitando gravi preoccupazioni nella nostra ...

Lunedì è arrivato e Napoli si prepara a fronteggiare il flusso degli ormai ex beneficiari «occupabili»: gli uffici saranno raggiunti da un surplus di persone in cerca ...Previsto un presidio di protesta davanti la sede Inps di Napoli. Il sottosegretario Fazzolari ribadisce che "la modifica tutela i fragili" ...