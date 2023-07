Reddito di cittadinanza sospeso | cosa succede ora | cosa fare | le nuove misure

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono 169mila le famiglie beneficiarie deldiche hanno ricevuto dall'Inps un sms di avviso della sospensione del sussidio a partire agosto.cambia ora? Con una nota, l'Istituto nazionale previdenza sociale spiega lenate per superare" la stretta al sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta. "Si tratta didestinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro", si legge. In particolare, i due nuovi strumenti che vengono attivati in base ai bisogni e alle possibilità di ciascuno sono: Supporto alla formazione e al lavoro e Assegno di ...

NAPOLI. "Se potessi scegliere, sceglierei un lavoro stabile e dignitoso non certamente ildi. Ma la vita reale non sempre è come la desideriamo. Ho delle competenze, ho seguito dei corsi per perfezionarmi, ma per via della mia età sono praticamente fuori dal mercato ...Napoli, 31 luglio 2023 Ecco le immagini del presidio contro l'abolizione deldia Napoli. La manifestazione è stata organizzata da Potere al Popolo e dal sindacato Usb.... anche di poter accontentare i nostri figli", le voci raccolte a Napoli tra coloro che hanno ricevuto la sospensione deldiin presidio davanti alla sede Inps del capoluogo ...

Il governo difende le scelte sul reddito di cittadinanza (che ha privato del sussidio 169mila famiglie avvisate da un sms dell'Inps) e bolla come «pretestuose» le proteste ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "La proposta di commissione d’inchiesta sul reddito di cittadinanza, presentata dal collega di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha le sue motivazioni perché chiedere chiarezz ...