Reddito di cittadinanza sospeso | 60enne fa irruzione in Comune | Brucio tutto se non mi aiutate

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - Un disoccupato di 60 anni, dopo aver saputo che non avrebbe più ricevuto ildi, si è presentato inminacciando di dare fuoco. E' accaduto a Terrasini (Palermo). L'uomo ha fattonella stanza del sindaco e ha gettato benzina a terra e su se stesso. "ilse non mi", ha detto l'uomo, come riferito dal sindaco Giosuè Maniace che ha subito chiamato i carabinieri. Il, fermato in tempo, è stato portato via in ambulanza.