Reddito di cittadinanza | Palazzo Chigi difende la decisione | “Tuteliamo i più deboli”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il governo non guarda indietro e prosegue dritto suldi. Secondo Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Fratelli d’Italia, le continue polemiche del Pd e del Movimento 5 stelle sono gratuite e infondate, considerato che – come risaputo già da tempo – ilnon era altro che una sovvenzione a termine, “coloro che ora L'articolo proviene da Il Difforme.

A pochi giorni dall'sms che ha comunicato a 169mila famiglie lo stop aldi, riaprono gli uffici e crescono i timori per un assalto ai servizi sociali comunali e alle sedi Inps da parte degli esclusi dalla misura di sostegno al. Sono già ...sospeso, a Napoli oltre 20mila La sola area di Napoli , dove non a caso sono più forti le polemiche ma anche le preoccupazioni delle istituzioni, ne conta oltre 21.500. Un numero ...Scontro aperto suldidopo che nelle scorse ore, l'INPS ha inviato un sms a 169mila famiglie italiane, informandole che da agosto non beneficeranno più del sussidio (perché nel loro nucleo non sono ...

L'indagine sul reddito di cittadinanza: «Un bancomat che serviva da propaganda per il M5s» Open

Intervistato da Repubblica, il leader del M5S è durissimo dopo lo stop al reddito di cittadinanza voluto dal governo: "È una guerra ideologica condotta sulla pelle… Leggi ...La spina staccata via Sms, da agosto, a circa169mila percettori del reddito di cittadinanza e relative famiglie rimane un caso politico e sociale di grande portata. Ci mette la faccia l’Inps, a ...